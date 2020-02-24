Вредители томатов и методы борьбы с ними

Томат- это один из самых распространенных овощей в мире. Он популярен не только среди людей, но и является излюбленным лакомством многих насекомых. В данной статье мы расскажем, какие вредители томатов распространены в Украине и как избавится от нежеланных гостей на помидорах с помощью агротехнических, биологических и химических методов. В конце публикации предлагаем ознакомиться с таблицей, в которой описаны инсектициды, применяемые для защиты от вредителей томата.

Проволочники

Это личинки жуков-щелкунов, которые способны принести огромный вред. Самыми вредоносными являются представители рода Agriotes, Selatposomus и Melanotus. Личинки коричневые, длиной 1-3 см. При прямом посеве семян в грунт, вредитель способен уничтожить всходы полностью. При выращивании томата рассадным методом вероятность повреждения рассады проволочником низкая. Но в первую очередь, проволочники пробивают в капельной ленте дырки, и полив становится невозможным, а также повреждает плоды, которые лежат на земле.











Фото личинок и жуков проволочников

Меры борьбы: Личинки жука-щелкуна зимуют на глубине 1-2 м. Весной при дневной температуре выше 15ºС, они переползают в верхние слои почвы, этот процесс обычно припадает на апрель — май.

Чтобы проверить наличие личинок проволочника на поле, необходимо весной закопать разрезанный пополам картофель в грунт на глубину 15-20 см и в нескольких точках поля. Места, где есть приманки нужно обозначить палочками или проволокой. И через 2-3 дня картофель выкопать. В случае, обнаружения вредителя на картофеле, можно считать, что все поле заражено.

Также, чтобы не допустить размножения проволочника, рекомендуется придерживаться севооборота. Культуры, поражаемые личинками жука-щелкуна можно возвращать на одно и то же место не ранее чем через 3-4 года. Отличными промежуточными растениями являются бобовые культуры, так как насекомое их не ест. Значительное снижение данного вредителя томатов дает посев горчицы, и даже в случае использования горчицы на сидерат. Для отпугивания жука-щелкуна вокруг участка можно посадить бархатцы (чорнобрывцы). Вещества, которое они выделяют, отталкивает насекомых, в том числе и почвенных.

Совет агронома: Проволочники любят прелую траву и навоз. Они туда сползаются на зимовку. Поэтому зимой их можно вместе выкопать и сжечь либо выморозить.

Отличными средствами для борьбы с проволочником являются биопрепараты Боверин и Метаризин. В состав этих препаратов входят грибы, которые способны уничтожать личинок проволочника и других почвенных вредителей. Насекомые зараженные этими грибами погибают, а затем мумифицируются из-за прорастания в их теле грибницы. Вносить эти биопрепараты лучше весной или осенью во влажный грунт. Растворы из данных био-инсектицидов можно внести в почву через опрыскивание грунта и незамедлительной перекопки почвы или внесения с помощью капельного полива.

Среди химических препаратов, вывести червей жука-щелкуна поможет внесение в почву с обязательной заделкой Регента или Форса дозой 100-200 грамм на одну сотку перед посевом или высадкой рассады томата. Для обработки почвы перед высадкой культуры можно обработать грунт инсектицидом Антихрущ нормой 0,8-1 г/га с последующей заделкой в грунт.

Также для уничтожения проволочника, показывает высокую эффективность внесение Базудина через систему капельного орошения нормой 12,5 мл/10 л воды или Нурел Д дозой 8-10 мл/10 л воды. Эти препараты из-за своей токсичности, можно использовать только в открытом грунте.

Как выглядит проволочник и о методах борьбы с ним, смотрите в видео.

Нематоды

Самыми опасными вредителями для томата являются корневые галловые нематоды. Это круглые очень мелкие черви, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. Они проникают в корневые волоски, а потом и в ответвления самого корня. В местах поражения формируются различные утолщения и вздутия, которые называются галлы. Первыми признаками поражения нематодой является отставание в развитии и увядание наземной части. Пораженные помидоры плохо развиваются и скудно плодоносят.

При сильном заражении наблюдается увядание листьев, их нижняя часть приобретает антоциановый окрас, что характерно для фосфорного голодания. Далее поражение будет легко увидеть на корнях. Чтобы точно убедится, что это именно галловые нематоды, нужно посмотреть на нарост в разрезе под микроскопом, где будет хорошо видна жизнедеятельность вредителя.









Фото галловой нематоды и пораженных ней томатов

Меры борьбы: Для профилактики размножения галловой нематоды, рекомендуется тщательно обрабатывать сельскохозяйственный инвентарь. Сейчас существует много томата с высокой устойчивостью к нематоде, это стоит учитывать при выборе гибрида.

Совет агронома: Если в вашей рассаде или саженцах появилась нематода, можно попробовать бороться опуская корни растений в воду при температуре 50-55 ºС на 15-20 минут. При такой температуре нематоды и их яйца погибают, при этом само растение не пострадает.

Основные источники появления данного вредителя – это перегной и субстрат из опавших листьев. Для того, чтобы не допустить размножение его в грунте, почву обрабатывают бактериологическими препаратами, такими как Нематофагин и его аналогами. Нематофагин можно вносить как для профилактики появления, так и для уничтожения нематоды в грунте.

Среди химических инсектицидов в почву с капельным поливом рекомендуется внести завышенные дозировки Матча или Нурел Д.

Колорадский жук

Этот полосатый жук — самый известный вредитель в мире. Взрослые экземпляры могут достигать в длину 12 мм, а в ширину до 7 мм. На каждом крыле расположены пять черных полосок. Самой вредоносной фазой у колорадского жука является возраст личинки. Поедая зеленые части растений, они вырастают до 1,5-1,6 см и приобретают розово-морковный цвет, а по бокам имеются ряды черных точек.

Они обгрызают листья и стебли пасленовых культур и сорняков этого же семейства. Жуки зимуют в грунте на глубине 15-20 см и развиваются по три поколения в год. За один раз самка откладывает 5-8 яиц. Эмбриональное развитие яиц происходит в течение 7-14 дней.

Всего 25 личинок могут уничтожить 50% листовой поверхности на растении, что приведет к снижению общего урожая.

С ним сложно бороться из-за отсутствия природных врагов и невероятной приспосабливаемости к разным ядам и химикатам. Единственная птица, которая способна разгрызть его хитиновый панцирь — это цесарка.











Фото колорадского жука, его личинок и яиц

Меры борьбы: Первой профилактической мерой является глубокая пахота на зябь с осени.

Давно замечено что сильные запахи отпугивают жуков поэтому, в междурядьях основной культуры можно посадить чеснок, бархатцы, календулу или настурцию.

Во время роста томата, посадки следует как можно чаще осматривать на наличие вредителя. В случае, его обнаружения срочно принимать меры. А так как в летнее время молодые жуки после питания впадают в диапаузу на 10-15 дней, не стоит затягивать с обработкой.

Для борьбы с вредителем можно приготовить раствор для опрыскивания из смеси настоек чеснока и бархатцев. Для того чтобы приготовить настойку из чеснока, нужно взять 150 г зубков, измельчить их до состояния кашицы и залить литром воды. Емкость с настойкой нужно плотно закрыть и оставить на 10 дней. Для приготовления настойки из бархатцев нужно взять 50 г цветов и залить литром воды. Жидкость необходимо прокипятить и настаивать трое суток. Настойки из чеснока и бархатцев нужно процедить и смешать. Для опрыскивания применяют 10 мл концентрата на 1 л воды. Эта смесь способна отпугивать не только колорадского жука, но и тлю, белокрылку, паутинного клеща, блошек и листогрызущих гусениц.

Также рекомендуется проводить предварительное замачивание корней рассады в протравителях картофеля, а именно Престиж, Селест Топ и т.д. Они помогут сохранить растения от повреждения колорадских жуков.

Для опрыскивания растений против колорадского жука применяют Карате и Децис, но они эффективны только при температуре воздуха менее 20ºС. Для южных регионов Украины лучше всего подходит препарат Кораген, который работает даже при температуре 28-30ºС. Норма внесения 200 мл/га.

Борьба с колорадским жуком на томатах и баклажане:

Белокрылка или тепличный алейродид

Белокрылка — это мелкое быстролетающее насекомое белого цвета размером 1-2 мм, которое поражает все растения закрытого грунта и некоторые полевые овощи. Приносит очень большой вред тепличному томату, так как за сезон рождается по несколько поколений. На нижней стороне листа самка откладывает по 50-240 яиц в течение длительного срока.

Весь вегетационный период, белокрылка в теплице находится в различных стадиях развития, что значительно усложняет борьбу. На месте роста личинок выделяется медвяная роса, которая потом плесневеет и формирует черный налет на листьях, стеблях и плодах. Вред тепличных алейродитов в том, что они являются переносчиками вирусов, содействуют появлению грибка и высасывают все соки плодов.

Ученые из Школы естественных и экологических наук Ньюкаслского университета (Великобритания) провели исследования, которые показали, что белокрылку отпугивают бархатцы. Вредителю не нравится вещество, которое выделяют бархатцы-чернобривцы. На основании этого планируются разработки биологических инсектицидов.





Белокрылка на томате

Меры борьбы: После сбора культуры нужно проводить полную дезинфекцию теплицы, строго соблюдать профилактические мероприятия (регулярная очистка участка от мусора и сорняков, наличие коврика увлажненного в растворе извести и т.д.).

При обнаружении белокрылки в теплице можно разместить клейкие ленты для мух, это поможет уменьшить популяцию насекомого.

Для отпугивания тепличного алейроида применяют настой из чеснока и бархатцев. С рецептом его приготовления можно ознакомиться в методах борьбы с колорадским жуком.

Для того, чтобы избавится от насекомого, рекомендуется опрыскивание растений биопрепаратами, такими как Вертицилин, Актофит или Битоксибацилин.

Среди химических инсектицидов эффективными для борьбы с белокрылкой на томате являются такие препараты: Мовенто, Ланнат, Вертимек, Лирум, Эксирель, Актеллик, Протеус, Энжио и Нурел Д.

Тля

Это грушевидные мелкие насекомые темно- или светло-зеленого цвета, которые живут группками. Размеры тли колеблются от 1,0 мм до 10,0 мм.

Покровы тела прозрачные и мягкие. По сравнению с другими представителями мира насекомых, тли обладают прекрасным зрением. Они распространены как в открытом, так и в закрытом грунте, но быстрее всего размножаются в теплицах. Вредитель живет колониями на побегах, листьях и цветках, высасывая все соки из органов растения.

Признаки появления тли на томате — это отставание растений в росте, деформация побегов, образование липкой жидкости на листьях и появление муравьев вокруг поврежденных кустов. Кроме вышесказанного, тля переносит вирусы.





Фото тли на растениях

Меры борьбы: Для профилактики появления тли необходимо уничтожать сорняки, тщательно обрабатывать почву, так как это способствует устранению зимующих вредителей. В теплицах с томатом не рекомендуется выращивать другие культуры, на которых зимует тля.

Самыми популярными народными средствами для опрыскивания посевов от тли являются: раствор золы (250–350 г золы прокипятить в 10 л воды около 30 минут) и луковый настой (40–45 г мелко порезанного лука и его шелухи настоять в 1 л воды 4 часа).

В открытом грунте бороться с данным вредителем помидор могут помочь божьи коровки. Это хищное насекомое способно за год уничтожить до 7000 особей тли. Кроме того божья коровка не прочь полакомится и паутинным клещом. Привлечь насекомое на свой огород можно приманками из укропа или одуванчика.

В природе существуют хищные насекомые — теленомус и трихограмма. Они паразитируют на яйцах и теле вредителя, съедая их из середины. Кроме тли, трихограмма паразитирует и на яйцах подгрызающих и листогрызущих совок. Паразитируют хищные организмы в стадии гусеницы, их имаго питается нектаром. Данный метод борьбы с тлей чаще всего применяют в теплице, это помогает существенно снизить количество использования инсектицидов.

Для борьбы с тлей эффективными являются биологические и химические препараты, которые применяют для уничтожения белокрылки.

Также смотрите описание белокрылки в видео:

Подгрызающие совки

К ним относится целый ряд ночных бабочек, которые способны нанести вред растениям. Самыми распространенными из них являются: озимая совка, огородная совка, хлопковая совка и карадрина. Имаго – бабочка с размахом крыльев 3-5 мм, разных цветов от желто-бурого до темно-серого. Обычно в Украине этот вредитель дает по два поколения за сезон, но в южном регионе их может быть три.

Гусеницы зимуют в почве на глубине 15-30 см. Весной, когда грунт прогреется до 10ºС они поднимаются и окукливаются. Лет бабочек начинается с конца мая до конца июня. Бабочка активна в сумерках и ночью. Через 2-3 дня после вылета и хорошего питания, самки начинают откладывать яйца (до 1000 шт) на растениях или их остатках, а также на поверхности почвы.

Гусеницы длиной 3-5 см, могут быть светло-зеленого и бурого цвета. Они питаются листьями, таким образом, оставляя свой секрет с нижней стороны. А взрослые гусеницы съедают листовую пластину полностью, также выгрызают мякоть плодов, оставляя глубокие отверстия.

Всего за одну ночь одна гусеница способна уничтожить около 10 растений.







Фото подгрызающих совок и их повреждений на томате

Меры борьбы: Уничтожение сорняков, особенно паслена и дурмана, так как на них зимуют вредители. Совка на помидорах очень не любит близкого соседства с некоторыми лекарственными растениями. Поэтому участки, засаженные томатами, стоит обсадить календулой или бархатцами.

В конце сезона, после сбора урожая, тщательно перекопайте почву на глубину 15-20 см. Это поможет уничтожить зимующих личинок.

В народе применяют опрыскивание настоем помидорной ботвы (на 10 л воды взять 3-4 кг сырья, кипятить 30 минут, процедить и развести с водой 1:3) или полыни (3 кг свежих частей растения залить 10 л воды, прокипятить 20 минут).

Также для борьбы с подгрызающими совками отлично подходит настойка чеснока и календулы (рецепт приготовления читайте в мерах борьбы с колорадским жуком).

Среди биологических инсектицидов применяют Актофит, Актарофит, Лепидоцит и Боверин. При массовом распространении совки, посевы следует обработать химическими препаратами: Конфидор, Прованто Отек (Протеус) или Матч.

Минирующая моль или «Тута абсолюта»

Этот одно из самых опасных карантинных насекомых для томата в мире. Местом рождения Туты Абсолюты является Южная Америка. В 2010 году моль была завезена в Украину с партией томатов из Турции и Сирии. После того, как вредитель был замечен, были приняты все возможные меры, но это лишь приостановило размножение паразита.

Личинки минирующей моли питаются растительностью. Характерным признаком их появления являются белые ходы на листьях или так называемые «мины». Они повреждают все органы растения, иногда полностью заполняя своими узорами верхние ткани.

Имаго длиной 5-6 мм, с размахом крыльев до 1,5 см. Насекомые активны в период с появления сумерек до рассвета. Днем они прячутся от лучей солнца под листьями томата. Тута Абсолюта способна давать по 10-12 поколений за год. Самки за свою жизнь способны отложить по 150 — 260 яиц. Взрослая личинка окрашена в розовый цвет и достигает в длину 1 см.

В 2018 году ученые из Института молекулярной и клеточной биологии растений (IBMCP) с предприятием Universitat Politècnica de València и Национального исследовательского совета Испании (CSIC), определили, что генетически модифицированные гибриды томатов более стойкие к Туте Абсолюте. На основании этого, генетики решили создать устойчивые растения.











Фото личинок и взрослых насекомых минирующей моли, а также ее повреждений на томате

Меры борьбы: После уборки урожая томатов, рекомендуется сразу убирать все растения из парника и провести его обеззараживание. Культивация и глубокая вспашка грунта для устранения зимующих куколок. Соблюдение севооборота.

Для борьбы с минирующей молью эффективно применение феромонных ловушек. Также для уничтожения туты абсолюты можно выпускать хищное насекомое – трихограмму.

При обнаружении вредителя в теплице, необходимо провести обработку инсектицидами Кораген или Проклейм. Опрыскивание химическими препаратами в период массовой яйцекладки и пробуждения гусениц. Желательно обрабатывать растения каждые две недели.

Мировой опыт компании FMC в борьбе с карантинным вредителем Tuta absoluta:

Пасленовая или картофельная блошка

Маленькое прыгающее насекомое бурого окраса, которое широко распространено в Украине. Жуки длиной 2-2,8 мм, встречаются в небольших количествах. Яйца желтого цвета, овальной формы, длиной 0,6 — 0,7 мм. Личинки тонкие, с тремя парами ног. Самки картофельной блошки производят отложение яиц в грунте на глубине 6-8 см.

Этот вредитель паразитирует в открытом грунте и способен уничтожить томат полностью даже в фазе 1-2 листьев, особенно в сухой период. Жуки выгрызают дыры в листьях, что в худшем случае приводит к гибели растения, а личинки поражают корневую систему.





Фото пасленовой блошки на томате

Меры борьбы: Чтобы томат не пострадал от блошки, в первую очередь необходимо придерживаться севооборота и размещать пасленовые культуры на одно, и то же место раз в 3-4 года. Осенью обязательно требуется глубокая вспашка или перекапывание для уничтожения яиц вредителя. Удаление сорняков с участка, особенно тех, которые принадлежат семейству Пасленовых.

Насекомое предпочитает жить в засушливых местах, по этому, томату нужны обильные поливы, особенно после высадки рассады. Подкормки растений минеральными удобрениями.

При обнаружении большого количества картофельной блошки на растениях следует провести опрыскивание инсектицидами Фастак, Карате 050 Зеон или Децис Профи. Желательно обработку повторять каждые 10 дней.

Табачный трипс

Часто встречающееся насекомое способное повреждать около 500 различных растений. В закрытом грунте он наносит особый вред овощам и цветам, а в открытом встречается на томатах, огурцах, капусте, баштанных и бобовых культурах. Кроме этого, трипс является переносчиком многих вирусов.

Имаго и гусеницы питаются соком из листьев и цветков, вызывая образование желтоватых пятен с черными экскрементами. В результате этого, листья увядают.

Взрослая особь трипса удлиненной формы, размером 0,8-2.0 изредка до 5,0 мм. Крылья могут быть от светло-желтого до темно-коричневого цвета. Гусеницы очень схожи со взрослым насекомым, только имеют меньший размер и у них отсутствуют крылья. Насекомое переживает зиму в грунте на глубине 5-7 см или на остатках растений. В начале апреля они начинают искать пищу и выходят в теплицы или поле.

Одна самка табачного трипса в течение 20-25 дней откладывает на листья по 100 яиц.

Развитие насекомого от яйца до имаго занимает 15-20 дней. В южном регионе Украины трипс формирует по 3-5 поколений за сезон, а в закрытом грунте – 6-8 за год.





Табачный трипс на томате

Меры борьбы: Обильные поливы растений, так как трипс лучше всего развивается в сухих местах. Частое обследование кустов на наличие имаго, особенно с нижней части листьев. Для предотвращения появления трипса на томате, следует размещать луковые поля как можно дальше.

Среди простых ловушек против тли можно применить липкие ленты, которые используют для ловли мух.

Чтобы отпугнуть вредителя, в теплице можно провести опрыскивание растений настоем из чеснока и бархатцев.

Популярными био инсектицидами для уничтожения насекомых является Вертицилин, Актофит и Битоксибацилин. Среди химических пестицидов для борьбы с трипсами стоит выделить такие препараты: Авенто, Мовенто, Сиванто Прайм, Ланнат, Вертимек, Лирум, Эксирель, Актеллик, Прованто Отек (Протеус), Энжио, Актара и Нурел Д. Обработку инсектицидами стоит повторить через 5-7 дней.

Медведка

Это насекомое повреждает не только томат, но и другие овощные культуры. Медведка особенно вредоносна в закрытом грунте. Она перегрызает корни и стебли, нередко способна уничтожить немалый процент рассады.

Туловище коричневое, длина тела достигает 3,5 — 5 см, а ширина — 1,2-1,5 см. Тело покрыто мелкими волосками. Ее следы хорошо видны на поверхности гряд. Весной на глубине 10-15 см самка откладывает яйца по 100-500 штук в одно гнездо. Из яиц вредитель вылупляется через 10-15 дней. Медведка любит зимовать в перегное.









Яйца, личинки и взрослые насекомые медведки

Меры борьбы: Для того, чтобы уничтожить кладки яиц капустянки, нужно перекапывать грунт перед посадкой томата. Если на участке уже был ранее обнаружен вредитель, на поле нельзя вносить свежий коровий навоз, так как это служит благоприятной средой для размножения насекомого.

Для защиты молодой рассады от медведки, можно сделать кольца из пластиковых литровых или полутора литровых бутылок и углубить их вокруг сеянцев. Такая защита не даст вредителю добраться до хрупкого растения и съесть его корешки. Через несколько недель, когда саженцы окрепнут, кольца можно убрать.

Спасти огород от атаки насекомого поможет куча травы и листьев, оставленная на зиму. При перегнивании, в этой куче выделяется тепло и туда на зимовку сползаются медведка и проволочник. Вредители с удовольствием поселятся в ней на зимовку, но лютые морозы перенести в ней не смогут и все погибнут к весне.

Медведка не любит вещество, которое выделяют бархатцы, поэтому ими можно обсадить основную культуру. В народе для того, чтобы убить медведку, используют смесь подсолнечного масла и яичной скорлупы. При съедении этой массы, насекомое погибает.

Еще капустянка очень любит пиво. Для приманки используют бутылку с налитым на дно пивом. Ее закапывают в почву под наклоном, так чтобы горлышко находилось на поверхности. Таким образом, можно насобирать до 30 особей, которые потом не смогут выбраться обратно.

Высокую эффективность показало рассыпание по участку протравленного зерна пшеницы в растворе инсектицида (к примеру, Би-58). Вредитель ночью выползает на поверхность земли, лакомится угощением и засыпает. Утром сонных насекомых собирают и спалывают. Также с помощью данного метода можно выследить дом вредителя, и принять меры по его уничтожению.

Для обезвреживания личинок медведки в почве применяют биологические препараты Боверин и Метаразин. А среди химических методов, почву поливают раствором из инсектицидов Антихрущ, Регент и Форс.

Слизни голые

Широко распространенный вредитель всех овощных культур. Это беспозвоночное тело длиной до 7 см, укрытое слизью. Слизни активны в ночное время, в сырую и пасмурную погоду. Днем они прячутся под комками земли, камнями и другими предметами, в которых есть влага. Там же они и размножаются. Только вылупленные из яиц слизни могут быть случайно занесены с почвой в теплицы и парники, где он потом наносят огромный урон.



Фото слизней

Меры борьбы: Уничтожение сорняков и растительных остатков, уборка камней и осушение низинных участков. Уничтожение вредителей в ловушках, спрятанных под пучками соломы, кусками досок и другими укрытиями, где слизни прячутся днём.

Для того, чтобы защитить растения, через каждые 2-3 м насыпают ленты суперфосфата, калийной соли, гранулированного метальдегида, железного купороса или негашеной извести. Насекомые, проползая эти вещества, гибнут.

Также при не большом распространении слизней, их собирают утром вручную. Слизни, как и медведка, очень любят пиво. Из него можно сделать приманку и поутру собирать насекомых, которые приползут полакомиться напитком.

Эффективен в борьбе со слизнями и водный раствор кофеина. Результаты исследований гавайских ученых показали, что 0,1% раствор кофеина повергает вредителей в растерянность и ускоряет их сердцебиение. Для его получения в чашке с водой растворяют двойную порцию растворимого кофе.

Из химических препаратов в междурядьях растений на поверхности грунта рассыпают гранулы Антислизень или Слизнестоп. От контакта, содержащегося в них метальдегида, вредители выделяют много слизи и становятся неподвижными. Через 1-2 дня они просто высыхают на солнце. Рассыпать гранулы лучше вечером, так как слизни активны ночью.

Как избавится от слизней на огороде:

Паутинный клещ

Это очень мелкое насекомое любит селиться на нижней стороне листа, высасывает из него сок и оплетает тонкой паутиной. В результате чего на листе сначала появляются маленькие точки, затем он засыхает и опадает. Паутинный клещ часто встречается в теплице, предпочитает сухой воздух, поэтому вредит томатам в жару, при скудных поливах или редких проветриваниях.









Фото паутинного клеща на томате

Меры борьбы: Чтобы не допустить его размножение, следует дезинфицировать теплицы после уборки урожая, тщательно убирать и уничтожать остатки растительности на участке. Для профилактики появления клеща, нужно следить за поливным режимом, перекапывать почву весной и осенью. Если в теплице ранее был паутинный клещ, землю необходимо пролить кипятком и раствором акарицида. Во время вегетации томатов стоит не забывать проветривать теплицы.

При обнаружении следов пребывания вредителя нужно срочно обработать кусты и почву под ними Актофитом (4 мл на 1 л воды). Также существует еще много эффективных препаратов для борьбы с клещом: Прованто Майт (Энвидор), Вертимек, Проклейм и Актеллик. Если нет возможности приобрести акарицид, можно самостоятельно сделать его из настоя шелухи чеснока или лука (200 г шелухи на 1 л воды).

Ростковая муха

Двукрылое насекомое с серым телом, длиной 0,5-1 см. На спинке имаго есть параллельные полоски. Самки откладывают яйца в верхнем слое почвы, особенно в местах, где недавно вносили навоз или на всходах огурца. В одной кладке содержится по 50-60 яиц. Эмбрионы развиваются на протяжении 3 — 10 дней. Муха вылупляется в период массового цветения берез. Повреждает семена, проростки и корни растений.





Фото ростковой мухи

Меры борьбы: Чтобы не допустить размножения вредителя, нужно придерживаться несложных правил обработки почвы: осенью очищать поле от растительных остатков, так как на них могут быть яйца мухи; проводить глубокую вспашку осенью и весной; после внесения навоза нужно сразу заделывать его в почву, так как специфический запах привлечет вредителя.

Также, чтобы уберечься от ростковой мухи, рекомендуется выращивать томаты через рассаду, так как в такой фазе растения не поражаются вредителем.

У насекомого есть естественные враги: его поедают жужелицы и алеохары, а осы-наездники любят поедать личинки. В народе против этого вредителя используют опрыскивание настойкой из листьев табака.

Взрослые особи и личинки ростковой мухи погибают при обработке посевов Актеликом или Децисом f-люкс.

Муравьи садовые

Эти насекомые очень полезны для грунта, так как они способствуют разложению органических остатков, рыхлят почву и уничтожают многих вредителей. Но иногда, муравьи способны портить плоды, строить гнезда вокруг культур и разносить тлю. В теплице из-за их жизнедеятельности очень страдает корневая система овощных культур. Они перегрызают рассаду на уровне земли, и питаться соками из поврежденного места.

Фото распространения муравьев

Меры борьбы: Чтобы муравьи выселились из участка, рекомендуется максимально часто рыхлить грунт. Также они избегают разбросанной помидорной ботвы, листьев полыни, дикой мяты или петрушки.

Совет агронома: Чтобы не навредить растениям, муравейники и места скопления насекомых рекомендуется пролить раствором аммиака (2 ст. ложки нашатырного спирта на 5 л воды).

Нередко огородники используют настойку чеснока для полива жилища муравьев. Желудок насекомого не способен переварить пшено, поэтому его можно рассыпать в местах обитания вредителя.

Еще один необычный метод уничтожения муравьев – это приманки с напитком из варенья и дрожжей. Охмелев от этого раствора, муравьи забывают кормить свое потомство и те, в свою очередь, погибают.

Если рассыпать сахар и тетраборат натрия по дорожкам муравьев, они отнесут эту смесь своей королеве. Она от яда погибнет, а вместе с ней и все остальные.

Среди химических препаратов для борьбы с муравьями в открытом и закрытом грунте используют инсектициды МуравНет, Рем, Антимуравьин и другие специальные препараты. Эти инсектициды выпускаются в виде гранул с пищевыми добавками. Вредители заносят их в муравейник и употребляют, в результате чего погибают.

Борьба с муравьями в саду, огороде и на даче:

Садовый клоп или щитник

Садовые клопы бывают разной окраски. Одиночные насекомые не способны нанести вред растениям. А вот их обильное размножение может привести к увяданию и ухудшению здоровья помидоров. Щитники повреждают плоды томата. На кожице помидор возникают желтые и белесые пятна. При их вскрытии обнаруживаются белые пористые клетки.

Фото щитника на томате

Меры борьбы: Чаще всего страдают помидорные кусты, растущие близко к сорнякам. Поэтому нужно убирать сорные растения и уничтожать их. При небольшом распространении вредителя, собрать листья и ветки с кладками яиц и спалить подальше от огорода.

Отличное биологическое средство от клопов – это сухая горчица, которую растворяют в воде (0,15 кг на 5 л воды) и этой смесью обрабатывают молодые растения. Для борьбы с щитником подходит инсектицид Актара.

Рекомендуемые инсектициды для борьбы с вредителями томата

Название инсектицида Вредитель, против которого проводится обработка Норма расхода препарата (кг/га, л/га) Фасовки Актара 25 WG, к.с.(тиаметоксам, 250 г/л) Колорадский жук

Проволочник, капустянка 0,07-0,09

0,6 1,4 г, 6 г, 250 г Актелик 500 ЕС, к.е. (пиримифос-метил, 500 г/л) Белокрылка, клещи, тля, трипсы

Минирующие мухи 0,3-1,5

3,0-5,0 6 мл, 100 мл, 5 л Актуал, к.е. (пиримифос-метил, 500 г/л) Белокрылка, клещи, тля, трипсы, минирующая муха 3,0-5,0 1 л, 5 л Актофит Паутинный клещ

Персиковая и бахчевая тля

Табачный трипс 2-4 л

6-12 л

10-20 л 0,04 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,4 л, 0,9 л Актарофит Паутинный клещ

Тля

Трипсы, белокрылка 2-3

6-10

8-12 0,2 л, 1 л Аплауд, з.п. (бупрофезин, 250 г/кг) Белокрылка 0,5-0,7 0,5 кг Антихрущ к.с. (имидаклоприд, 100 г/л + бифентрин, 100 г/л) Личинки жуков, колорадский жук, проволочника, совки, ненастоящие проволочника, жужелицы 0,-1,0 10 мл, 30 мл, 150 мл, 1 л, 5 л Базудин, с.п. (диазинон — 40%) Почвенные вредители 0,02 кг на кв.м 20 г Белт, к.с. (флубендамид, 480 г/л) Моль, совка 0,07-0,10 10 мл, 1 л Битоксибацилин Клещи

Тля

Белянки, совки, колорадский жук, паутинный клещ 5 л

7-8 л

2-5(7-10) л 35 мл, 0,125 л, 1 л, 5 л, 10 л Боверин Проволочник, капустянка, совка, колорадский жук, белокрылка, трипсы 6-8 л 1 л, 200 гр Борей Нео, к.с. (имидаклоприд, 100 г/л + альфа-циперметрин — 125 г/л, клотианидин — 50 г/л) Блошки, тля, трипсы 0,1-0,2 5 л Вертимек 018 ЕС к.э. (абамектин, 18 г/л) Трипс, тля, белокрылка, паутинный клещ 0,8-1,2 10 мл, 100 мл, 1 л Волиам Флекси 300 SC, к.с. (тиаметоксам, 200 г/л+хлорантранилипрол, 100 г/л) Листогрызущие совки, колорадский жук, трипсы 0,3-0,4 3 мл, 1 л Данадим, к.э. (диметоат, 400 г/л) Тля, трипсы, белянка, совки, мухи, блошки, почвенные вредители 1,5 12,5 мл, 5 л Децис Профи 25 WG, в.г. (дельтаметрин, 250 г/кг) Подгрызающие совки 0,05 1 г, 0,6 кг Децис f-люкс 25 ЕС, к.э. (дельтаметрин, 25 г/кг) Тля, совки 0,25-0,50 5 л Эксирель, с.э. (циантранилилпрол, 100 г/л) Совки огородная и хлопковая, колорадский жук, оранжерейная белокрылка, большая и обыкновенная картофельная тля, табачный трипс 0,25-0,50; 0,50-1,0 250 мл, 1 л Энжио 247 SC, к.с. (лямбда-цигалотрин, 160 г/л + тиаметоксам, 141 г/л) Колорадский жук, большая картофельная тля 0,18 3,6 мл, 100 мл, 5 л Золон 35, к.е. (фозалон, 350 г/л) Колорадский жук, хлопковая совка 1,5-2,0 10 мл, 1 л, 5 л Карате Зеон 050 ЕС, к.е. (лямбда-цигалотрон, 50 г/л) Колорадский жук 0,1 5 л Конфидор, р.к. (имидаклоприд, 200 г/л) Комплекс вредителей 1,0 5 мл; 0,5 л Матч, к.е. (люфенурон, 50 г/л) Карадрина и другие совки 0,4 4 мл, 5 л Метаризин Капустянка, проволочник 3-5 л/га 1 л, 5 л Мовенто к.с. (спиротетрамат, 100 г/л) Комплекс сосущих вредителей 0,75-1,0 1 л Моспилан, в.п. (ацетамиприд, 200 г/кг) Белокрылка, тля 0,2-0,3 50 г, 0,2 кг, 0,4 кг, 1 кг Ланнат в.р. (метомил, 200 г/л) Трипс, тля, белокрылка, хлопковая совка 0,8-1,0 1 л, 5 л Лепидоцид Совка, колорадский жук, белянка 4-7 35 мл, 125 мл, 1 л Лирум 78 к.с. (циантранилипрол 60 г/л + абамектин 18 г/л) Трипс, тля, белокрылка, клещи 1,2-1,5 5 л Сиванто Прайм 200 SL р.к. (флупирадифурон, 200 г/л) Трипс, тля, белокрылка 0,75-1,0 1 л Нематофагин Почвенные вредители (нематода) 0,1-0,3 мл на 10 л воды 0,33 л, 1 л, 5 л Нурел Д, к.э. (хлорпирифос, 500 г/л+ципенрметрин, 50 г/л) Тля, трипсы, совки, мухи, почвенные вредители 0,8-1,2 7 мл, 5 л Проклейм 5 SG, р.г. (емамектина бензоат, 540 г/кг) Хлопковая совка, листогрызущие совки, трипсы 0,3-0,4 4 г, 0,5 кг, 1 кг Прованто Отек (Протеус) м.д. (тиаклоприд, 100 г/л + дельтаметрин, 10 г/л) Трипс, тля, белокрылка, совка, колорадский жук 0,5-1,0 14 мл, 50 мл, 500 мл, 5 л Прованто Майт (Энвидор) к.с. (спиродиклофен 240 г/л) Паутинный клещ 4-6 мл/10 л воды 5 мл, 60 мл Регент 20 G, г. (фипронил, 20 г/кг) Комплекс почвенных вредителей 5-10 20 г, 10 кг Релдан 22 ЕС, к.э. (хлорпирифос-метил, 225 г/л) Хлопковая совка, трипсы, тля 1,0-1,5 5 л Талстар, 10% к.э. (бифентрин, 100 г/л) Тля, клещи 0,48-0,60 5 л Фастак, к.э. (альфа-циперметрин, 100 г/л) Блошки, тля, трипсы 0,12 1 л Форс 1,5 G, г. (тефлутрин, 15 г/кг) Комплекс почвенных вредителей 5-15 20 кг